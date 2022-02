SanremoSol, il sangiustese Gianluca Ferroni hair stylist ufficiale. Ecco i suoi ricordi e le sue emozioni

MONTE SAN GIUSTO - Se il Festival di Sanremo vero e proprio inizierà questa sera al Teatro Ariston, quello di Gianluca Ferroni è iniziato già da qualche giorno. Il parrucchiere di Villa San Filippo è in Liguria da domenica e vi resterà fino a giovedì in quanto hair stylist ufficiale di SanremoSol, il format che si svolge in parallelo alle serate del festival e che ha la sua base nella splendida Villa Ormond. Un grande riconoscimento per Ferroni, alla sua seconda volta a Sanremo dopo la presenza alla Milano Fashion Week.

«La mia prima volta fu nel 2020, nell’edizione che si svolse poche settimana prima del lockdown – ricorda Ferroni – mi contattò un’agenzia chiedendomi se avevo piacere a far parte della squadra di SanremoSol e ovviamente dissi subito di sì. Quest’anno mi hanno richiamato e quindi eccomi qua». In questi giorni Sanremo è un brulicare di vip e personaggi più o meno noti, per cui di “teste famose” sotto le mani Ferroni se ne troverà parecchie tra le mani. «Siamo in tre a spartirci il lavoro, domenica sera ci siamo occupati dei Maneskin e di Gianni Morandi – svela il sangiustese – e sembra che nei prossimi giorni dovremmo avere anche Ornella Muti e Sabrina Ferilli, ma per ora non è confermata la loro presenza. Ad ogni modo è davvero un’esperienza fantastica».

Il salone della famiglia Ferroni è probabilmente una delle attività più longeve della città. Fondato da Gino Ferroni negli anni ’30, l’attività è poi passata al figlio Giorgio e da lui agli attuali titolari, Claudio e Moira, che da trent’anni hanno preso le redini dell’attività di famiglia. «Ora siamo in sette e tra questi c’è anche mio figlio, che ha 18 anni e che da un anno sta apprendendo l’arte di famiglia – spiega Ferroni – in questi giorni ci pensano mia sorella e gli altri a portare avanti il salone, ma giovedì rientrerò a Monte San Giusto. Ripartirò a settembre per il Festival del cinema di Venezia».

© RIPRODUZIONE RISERVATA