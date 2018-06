Scompare dopo il rave party Ore di angoscia per i genitori, ritrovata vicino a un torrente

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTE SAN GIUSTO - Ore di paura per F. G., 28enne di Monte San Giusto scomparsa sabato sera e poi ritrovata viva nel tardo pomeriggio di domenica scorsa durante un rave party nelle campagne a nord di Torino. Arrivata nella zona del Canavese, per la precisione tra Lusigliè e Feletto a circa 40 chilometri dal capoluogo piemontese, in compagnia di alcuni amici per partecipare al raduno iniziato sabato scorso, la ragazza nella notte si sarebbe allontanata dal resto del gruppo facendo perdere le sue tracce e non avrebbe risposto alle telefonate dei genitori che, preoccupati per le tante chiamate a vuoto, hanno dunque fatto scattare l’allarme domenica mattina. Dopo circa sei ore il ritrovamento, nel tardo pomeriggio, sulle rive del torrente Orco in un punto poco distante dal luogo in cui erano arrivate da varie parti d’Italia circa 1500 persone per un fine settimana di festa. Qualche attimo di tensione con la ragazza che, in stato confusionale, inizialmente non avrebbe voluto fornire le proprie generalità alle forze dell’ordine arrivate sul posto e avrebbe respinto i soccorsi. La situazione però è poi rientrata nella normalità.