Precipita dal balcone alto sei metri: salvata dalla pensilina

MONTE SAN GIUSTO - Vola dal balcone e solo per un caso fortunato le conseguenze non sono fatali. Un’anziana di settant’anni è da questa mattina ricoverata all’ospedale regionale di Torrette a causa delle lesioni riportate nel volo di circa sei metri dal balcone della sua casa.L’episodio è avvenuto attorno alle ore 4 in via Macerata, la strada che dal centro della cittadina conduce alla valle del Chienti. A limitare i danni della caduta è stata una pensilina che ha attutito l’impatto con il terreno. Subito è stato chiesto l’aiuto del 118 e in breve sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce Verde sangiustese: gli operatori dell’emergenza sanitaria, constatata la gravità delle lesioni riportate, hanno deciso per il trasferimento all’ospedale di Torrette.