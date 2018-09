Picchia in strada un vicino di casa: 30 giorni di prognosi Denunciato lo straniero

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTE SAN GIUSTO - Picchia il vicino di casa nella notte e viene denunciato. L’episodio, sul quale stanno indagando i carabinieri della locale Stazione per risalire alle cause che lo hanno scatenato, è accaduto a Monte San Giusto ed ha visto coinvolti uno straniero di 40 anni, con residenza nel Fermano ma ospite di parenti nella città calzaturiera, che è stato denunciato per lesioni personali.Vittima un uomo di 35 anni del posto che aveva denunciato di essere stato aggredito in strada dallo straniero per futili motivi. Il sangiustese ha riportato diverse lesioni ed è stato giudicato guaribile in 30 giorni. L’indagine lampo dei militari della stazione di Monte San Giusto si inserisce in una più ampia attività di controllo del territorio disposta dalla Compagnia di Macerata in tutto il territorio.