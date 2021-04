Sbanda con il furgoncino nella notte sulla provinciale ed esce di strada, muore nella scarpata

MONTE SAN GIUSTO - Un uomo è morto nella notte tra Pasqua e Pasquetta a causa di un incidente stradale sulla provinciale 3 in territorio di Monte San Giusto. L'uomo, di cui non sono ancora state rese note le generalità, era alla guida di un furgoncino che, per cause ancora da accertare, è uscito di strada finendo nella scarpata adiacente la strada. Non è escluso che tra le cause possa esservi un malore che ha colpito la vittima.

Sul posto i vigili del fuoco e gl operatori del soccorso del 118. I primi hanno estratto l'uomo dalle lamiere del furgoncino, i secondi non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. In corso i rilievi per chiarire la dinamica della tragedia.

