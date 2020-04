Il piccolo ha fretta di nascere, primo vagito in ambulanza con la dottoressa e i volontari

MONTE SAN GIUSTO - La mamma chiama la Croce Verde per andare all’ospedale perché è giunto il momento del parto, ma il piccolo ha troppa fretta di venire al mondo e non concede tempo: una volta dentro l’ambulanza, il piccolo viene aiutato a nascere. Un intervento speciale e carico di speranza, quello che i volontari dell’associazione sangiustese hanno effettuato l’altra notte insieme alla dottoressa del 118 a Monte San Giusto.

Neanche il tempo di arrivare alla superstrada che il piccolo non ha voluto attendere oltre. La dottoressa, coadiuvata dai due giovani volontari Marco e Gioele, ha assistito la puerpera nella fase delle doglie e del parto. Tutto si è svolto al meglio: il piccolo è venuto al mondo in buone condizioni e anche la mamma non ha avuto problemi particolari. «In mezzo a tanto sconforto e desolazione - ha commentato su Facebook l’associazione di volontariato della cittadinanza calzaturiera - una nuova vita che arriva è forse il miglior segno di buon auspicio che potevamo ricevere».

