Nozze Ferragni-Fedez: â€‹il piccolo Leone con scarpe made in Marche

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTE SAN GIUSTO - Scarpine griffate da un famoso brand? No, al matrimonio dei suoi genitori, Leone indosserà baby shoes prodotte da Zecchino d'Oro.Stanno facendo il giro del web video e foto che ritraggono il figlio di Chiara Ferragni e Federico Leonardo Lucia (in arte Fedez) con ai piedi le scarpine sangiustesi: sulla scarpa destra compare la scritta Ferra e sulla sinistra Gnez a comporre la parola con la quale è stata ribattezzata la coppia sui social. Poi più piccole altre due scritte per formare la frase completa "The Ferragnez's Boss" (Il capo dei Ferragnez). "La scritta è stata realizzata a mano dalla nostra collaboratrice interna Valentina Melgiovanni. Evidentemente l'idea, la realizzazione e la qualità delle scarpine sono piaciute visto che sicuramente saranno arrivate alla coppia altre proposte e di luxury brand molto famosi" ci dice con una punta di orgoglio e tanta soddisfazione Gian Maria Straccialini, responsabile marketing dell'azienda.