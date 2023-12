MONTE SAN GIUSTO Vigilia di un cambio che se non è epocale poco ci manca per Monte San Giusto. Da lunedì, infatti, partirà anche nel resto della città la sperimentazione dei green point, voluta dal Comune in concerto col Cosmari. Una rivoluzione che, dopo la “prova generale” effettuata durante il 2023 a Villa San Filippo, si estenderà a tutto il resto del territorio comunale, con un salto di qualità notevole: se nella popolosa frazione sulla sponda sud del Chienti, infatti, sono 14 i punti di raccolta intelligenti già attivi, dall’inizio del nuovo anno se ne aggiungeranno altri 72, coprendo l’intera superficie della città.

La distribuzione

Tra ieri, oggi e domani si completerà la distribuzione delle tessere elettroniche che ogni famiglia avrà a disposizione per conferire ai green point, anche se il primo mese di attività sarà certamente più soft. «A Villa San Filippo abbiamo svolto una prima sperimentazione e ne siamo molto soddisfatti perché ci aspettavamo problemi di varia natura e invece è andato tutto liscio – rimarca il sindaco Andrea Gentili – l’obiettivo è quello di portare avanti per tutto il 2024 la sperimentazione anche su tutto il resto del territorio comunale e poi, dal 2025, partire effettivamente con il passaggio alla tariffa puntuale».

L’obiettivo

Obiettivo ambizioso e che, viste le elezioni comunali in arrivo a primavera, Gentili non potrà vivere in prima persona, ma che è l’obiettivo finale di questo cambio di sistema che il Cosmari ha iniziato a sperimentare anche a Castelraimondo. «Non guardiamo troppo oltre, ma se questo passaggio non sarà troppo traumatico nei primi sei mesi allora si potrà iniziare a ragionare concretamente in quella direzione – precisa il sindaco – la tariffa puntuale non significa semplicemente che si paga per quanti rifiuti non differenziati si producono, resta comunque una parte della tariffa vincolata alla superficie abitativa e al numero di persone che risiedono in un’abitazione. Ma sarà un cambio notevole. Ci saranno inoltre delle premialità e dovremo precisare anche quelle cammin facendo. Per ora abbiamo fatto diversi incontri con la cittadinanza per spiegare quello che succederà nei prossimi mesi, ci sono state diverse adesioni, andiamo avanti così».

Per tutto gennaio resteranno fianco a fianco i vecchi cassonetti e i nuovi green point. «Non vogliamo essere rigidi in questa fase di transizione – conclude Gentili – ci sarà spesso anche il personale del Cosmari direttamente sul posto per aiutare coloro che avranno difficoltà. Poi da febbraio saranno tolti tutti i vecchi cassonetti».