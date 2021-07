Una 41enne ubriaca colpisce tre auto in sosta: denunciata e patente ritirata

MONTE SAN GIUSTO - Una donna di 41 anni alla guida ubriaca colpisce tre auto in sosta, denunciata dai carabinieri. Patente ritirata. L'incidente è avvenuto questa mattina intorno alle 5 in via Madonna Concezione a Monte San Giusto. La 41enne del posto, alla guida di una Renault Kadjar, è andata a sbattere contro una Mini Cooper, una Volkswagen Golf e una Seat Arona parcheggiate negli spazi regolari. Risultata positiva all’alcol test con valore di oltre 1,70 g/l è stata denunciata per guida in stato di ebbrezza. I carabinieri le hanno ritirato la patente.

Ultimo aggiornamento: 12:22

