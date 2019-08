Terribile schianto tra un'automobile ed una moto: muore a 38 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTE SAN GIUSTO - Auto contro moto, muore un 38enne di Corridonia. La tragedia è avvenuta in via Bore Chienti nei pressi dell'azienda Fabi, a Villa San Filippo. I sanitari del 118 hanno provato le manovre di rianimazione, ma purtroppo per l'uomo ogni tentativo è stato vano. Sul posto le forze dell'ordine e i vigili del fuoco.