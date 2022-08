Incidente a Monte San Giusto, scooter contro Doblò: gravissimo 17enne portato in codice rosso a Torrette

MONTE SAN GIUSTO Grave incidente questo pomeriggio a Monte San Giusto. Uno scooter si è scontrato con un Fiat Doblò e il giovane sul mezzo a due ruote, un ragazzino di 17 anni, è stato trasportato in codice rosso traumatico all’ospedale regionale di Torrette ad Ancona.

L'impatto lungo via Monti Sala

Erano circa le 17.30 quando, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri, i due mezzi si sono scontrati. L’incidente è avvenuto lungo via Monti Sala, all’altezza dell’incrocio con via Perini. Immediato è scattato l’allarme e sul posto sono giunti gli operatori della Croce Verde di Monte San Giusto, i sanitari del 118 e i carabinieri. Le condizioni del giovane in sella allo scooter, un 17enne del posto, sono apparse gravi sin da subito, tanto che i sanitari del 118 hanno deciso di allertare l’eliambulanza per il trasferimento a Torrette: al momento dell’arrivo dei soccorsi non era cosciente. Illeso il conducente del Fiat Doblò.