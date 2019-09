Auto finisce nel cortile di un'abitazione e si ribalta Tra i feriti un bambino

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTE SAN GIUSTO - Famiglia finisce fuori strada, l'auto vola nel cortile di una casa e si ribalta. L'incidente choc è avvenuto questa mattina a Monte San Giusto, in via Macerata, nei pressi del Roxy Bar. Tra i feriti un bambino. Sul posto polizia stradale, 118 e Croce Verde di Monte San Giusto. Nessuna delle persone coinvolte sarebbe in gravi condizioni.