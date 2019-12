Monte San Giusto, due auto a fuoco in un parcheggio: è mistero sulle cause

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTE SAN GIUSTO - Auto in fiamme nel parcheggio di un distributore di carburante, è giallo sulle cause. Il fuoco divora anche un’altra macchina in sosta. L’allarme è scattato l’altra sera, pochi minuti dopo le 22.30, nella zona parcheggio di una pompa di benzina in via Macerata, lungo la strada che va verso il centro abitato di Monte San Giusto. Per cause che sono in corso di accertamento da parte dei carabinieri, una macchina, una Alfa Romeo 156, è andata a fuoco. Accanto si trovava una Fiat Stilo e a fianco un furgone. Sono stati dei passanti ad allertare il 115. L’incendio si è propagato, l’Alfa Romeo era completamente avvolta dalle fiamme. Secondo quanto è stato ricostruito, il fuoco è partito dalla Alfa Romeo, macchina di proprietà di un uomo marocchino domiciliato a Montegranaro. La vettura era stata parcheggiata lì dal giorno prima. Poi, in un attimo, le fiamme si sono propagate alla macchina vicino, la Fiat, che è rimasta danneggiata lateralmente. Bruciata anche all’interno. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri.