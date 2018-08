Ladri di ottone in azione in un'azienda Bottino 15mila euro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTE SAN GIUSTO - Ladri in azione nella notte tra domenica e lunedì a Monte San Giusto. Nel mirino è finita un’azienda, dove è stato asportato un ingente quantitativo di materiale metallico. I ladri, in particolare, hanno rubato ottone per un valore di circa 15mila euro.I proprietari dell’azienda hanno dato l’allarme al 112 e sul posto sono subito intervenuti i carabinieri della stazione di Monte San Giusto insieme ai colleghi del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Macerata. Sono in corso gli accertamenti finalizzati a risalire agli autori del raid.