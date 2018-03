Sorpreso con un secchio pieno di marjuana nell'auto: 25enne arrestato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTE SAN GIUSTO – Lo fermano per un controllo e gli trovano nell’auto 750 grmmi di marijuana: arrestato dalla Guardia di Finanza un 25enne residente a Civitanova Marche, ma di origine straniera.Nel corso di un servizio di pattugliamento a Monte San Giusto, i finanzieri intimavano il fermo di un’autovettura condotta dal venticinquenne. Date le circostanze di luogo e di tempo, i militari operanti approfondivano il controllo, rinvenendo, all’interno del baule dell’autovettura, 750 grammi di marijuana essiccata, di cui 674 grammi erano contenuti in un secchio mentre la restante era contenuta in tre sacchetti di cellophane. Lo stupefacente, verosimilmente destinato al “mercato” locale, è stato sottoposto a sequestro, mentre il responsabile è stato tratto in arresto e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.