Auto divorata dalle fiamme, forse un problema al motore all'origine dell'incendio

MONTE SAN GIUSTO - Un’auto, una Fiat Panda, distrutta dal fuoco ieri a Monte San Giusto. L’episodio èavvenuto all’incrocio tra via Purità e via Valle lungo la strada che conduce a Monte San Pietrangeli. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco che ha ben presto domato le fiamme e messo in sicurezza la zona. Le fiamme hanno interessato anche una siepe vicina. Nessuna conseguenza per il conducente. Da accertare la causa delle fiamme, ma non si esclude un problema al motore.