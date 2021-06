Anziano scompare da casa. Scattano le ricerche: ritrovato in una scarpata, è in buone condizioni

MONTE SAN GIUSTO - Una giornata col fiato sospeso a Monte San Giusto quella di oggi. Un anziano di 87 anni era scomparso in mattinata dalla sua abitazione lungo la circonvallazione. L’uomo, che vive nel suo appartamento con la moglie, a breve distanza dall’abitazione del figlio, era uscito di casa intorno alle 11, senza fare più ritorno. È stato ritrovato in serata. I familiari avevano denunciato la scomparsa e subito si era attivata la macchina delle ricerche. In serata il lieto fine. L’anziano è stato trovato: era scivolato in una scarpata. Portato in ospedale, è in buone condizioni.

