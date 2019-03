Un anziano si ferisce a una gamba mentre lavora con la motozappa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTE SAN GIUSTO - Un anziano si ferisce a una gamba con la motozappa e viene portato in eliambulanza all'ospedale regionale di Torrette, ad Ancona. L'incidente è avvenuto oggi intorno alle 14. L’uomo si trovava in via Fontottone, stava lavorando la terra in un terreno vicino alla sua abitazione. All’improvviso la motozappa gli è finita su una gamba, causando una profonda ferita. Nonostante le difficoltà, l'uomo è riuscito a mettersi al volante della sua auto e presentarsi nella sede della Croce Verde, i cui sanitari gli hanno prestato le prime cure. Accertata una grave ferita all'arto, è stato disposto il trasferimento del 77enne a Torrette.