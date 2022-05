Stroncato da una malattia soli a 43 anni: oggi l’ultimo saluto al bancario Lucio Testiccioli

MONTE CAVALLO - Monte Cavallo piange Lucio Testiccioli, spentosi a soli 43 anni per un male incurabile. Una scomparsa prematura che ha gettato nel dolore tutta la sua famiglia e quanti lo conoscevano.



Il giovane bancario è stato stroncato da un male incurabile, si è spento domenica scorsa all’hospice di San Severino, la camera ardente è stata allestita nella chiesa parrocchiale Santissima Maria Assunta di Monte Cavallo, dove questa mattina alle 10.30 si terranno i funerali. Il giovane era malato da diverso tempo e nell’ultimo periodo le sue condizioni erano peggiorate. Come detto era stato ricoverato all’hospice di San Severino, dove purtroppo domenica scorsa il suo cuore ha smesso di battere.

Lucio Testiccioli è nato e cresciuto a Monte Cavallo. La sua famiglia è nota per la produzione di carne e salumi pregiati oggi gestita dal padre Otello e dalla mamma Gabriella. Un’attività apprezzata in tutta la provincia per l’alta qualità dei suoi prodotti. Dopo essersi laureato aveva iniziato a lavorare per la Banca di credito cooperativo dei Sibillini e qualche anno fa si era sposato. Lucio Testiccioli lascia la moglie Lucia, i fratelli Paolo e Simona, i genitori Otello e Gabriella. La sua è una delle famiglie più note del piccolo comune di Monte Cavallo, da sempre legata al territorio ed alla produzione di carni e salumi. Nemmeno Lucio aveva mai voluto andarsene, anche dopo il matrimonio era rimasto a vivere a Monte Cavallo. Chi lo ha conosciuto lo ha descritto come un uomo cortese e gentile, di grande umanità, legatissimo alla sua famiglia ed alle persone care.



Così lo ricorda l’amica Simona, sconvolta dalla notizia della tragedia: «Una persona brava, sensibile ed educata, sempre pronta ad aiutare il prossimo. No. Non lo accetto. Abbraccio tutta la famiglia e Lucia in particolar modo». La notizia ha subito fatto il giro della zona, diffondendosi in tutto l’entroterra. Tantissimi gli attestati di cordoglio pervenuti alla famiglia del 43enne in questo momento di profondo dolore.

