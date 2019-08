Prende fuoco un albero l'intensa grandinata spegne subito l'incendio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTE CAVALLO - Incendio a Monte Cavallo, nell’entroterra maceratese. Le fiamme sono divampate a causa di un fulmine che ha colpito un albero. Ma l’allarme è rientrato poco dopo, in quanto le lingue di fuoco sono state spente da una intensa grandinata. L’allarme era scattato ieri pomeriggio, intorno alle 14.30, in località Collattoni. La pianta ha preso fuoco e le fiamme, nel volgere di poco tempo, si sono propagate alla montagna. Subito è stato dato l’allarme e sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Camerino. Ma il loro lavoro non è stato più necessario in quanto l’improvvisa grandinata ha spento il rogo e l’allarme, come detto, è subito rientrato.