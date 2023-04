Monsignor Diego Giovanni Ravelli nominato vescovo titolare di Recanati dal Papa

RECANATI - Il Santo Padre ha nominato Vescovo titolare di Recanati, Monsignor Diego Giovanni Ravelli, Maestro delle celebrazioni liturgiche pontificie e Responsabile della Cappella Musicale Pontificia Sistina, conferendogli il titolo personale di Arcivescovo. Avuta notizia della nomina il vescovo Marconi gli ha inviato il seguente messaggio: «Eccellenza carissima, sono monsignor Nazzareno Marconi, vescovo di Macerata, nel cui territorio è Recanati. Siamo onorati e felici della Sua nomina. Le assicuro che pregheremo per Lei e per il Suo lavoro per la Chiesa e per il Pontefice».

Nato a Lazzate

Monsignor Ravelli è nato il primo novembre 1965 a Lazzate, nella provincia di Monza e della Brianza; è stato ordinato presbitero per l’Associazione clericale pubblica Sacerdoti di Gesù Crocifisso nel 1991, incardinandosi poi nella diocesi di Velletri-Segni. Nell'anno 2000 si è diplomato in Metodologia pedagogica presso la Facoltà di Scienze dell’Educazione della Pontificia Università Salesiana a Roma. Dieci anni dopo ha conseguito il dottorato in Sacra Liturgia presso l’Istituto Liturgico del Pontificio Ateneo Sant’Anselmo.

E' il cerimoniere pontificio

Dal 1998 officiale dell’Elemosineria Apostolica, ne è diventato capo ufficio nel 2013. Dopo aver collaborato con l’Ufficio delle Celebrazioni Liturgiche del Papa in qualità di aiutante cerimoniere, nel 2006 è nominato cerimoniere pontificio prendendo il posto di monsignor Guido Marini.