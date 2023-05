MOGLIANO - Sangue e paura a Mogliano. Un uomo è finito al pronto soccorso di Macerata dopo essere stato ferito dalla compagna al culmine di un’accesa lite. È successo sabato sera, intorno alle 20.30, in viale del Santuaro. La donna lo avrebbe colpito a un braccio con un paio di forbici. Le urla hanno richiamato le attenzioni dei vicini di casa, che hanno dato l’allarme.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e l’uomo, a bordo di un’ambulanza, è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale civile di Macerata. Le sue condizioni, fortunatamente, non sono gravi. Ma inizialmente grande è stata la preoccupazione. I soccorritori, infatti, hanno trovato tracce di sangue sul pianerottolo. Sul luogo dell’aggressione anche i carabinieri del Nucleo radiomobile della Compagnia di Macerata e della locale stazione, che hanno effettuato gli accertamenti del caso per ricostruire quanto accaduto. I militari dell’Arma, come da prassi in questi casi, hanno anche provveduto a raccogliere le testimonianze delle persone coinvolte. Protagonista della lite una coppia di origini straniere.