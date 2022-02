Con l’auto distrugge la fioriera per sbaglio e chiede di ripagarla: «Un gesto bellissimo»

MOGLIANO - Va a sbattere nella notte con l’auto contro una fioriera di cemento distruggendola poi denuncia l’accaduto agli agenti della Polizia locale di Mogliano sostenendo di voler risarcire il danno. La fioriera, che è in allestimento nella piazza di Mogliano davanti al teatro, è stata danneggiata accidentalmente l’altra notte.

Ora la zona è stata momentaneamente transennata per una maggiore sicurezza nella piazza in attesa che la fioriera venga sostituita con una nuova.



In quella zona del centro storico le fioriere sono state installate qualche tempo fa per evitare che si parcheggi davanti all’ingresso del teatro, ma anche per creare un particolare decoro urbano nella città. Sta di fatto che il responsabile del danno, con profondo senso civico, ha riferito dell’accaduto. Un gesto che fa onore all’uomo che vive a Mogliano. «Rispettare sempre i beni e gli spazi pubblici - dice il sindaco di Mogliano, Cecilia Cesetti - significa voler bene al nostro bel paese. E’ stato un gesto bellissimo, eccezionale, che dovrebbero fare tutti quando si verificano simili episodi dato che si tratta di beni del Comune e quindi della comunità. E’ stato bravissimo l’uomo a denunciare l’accaduto affermando che non lo ha fatto volutamente e che è disposto a pagare la fioriera. In magazzino ne abbiamo ancora diverse dello stesso genere. Oggi l’uomo si recherà all’ufficio tecnico del Comune».

