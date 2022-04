Blitz dei carabinieri in una casa trasformata in serra: sequestrato un kg di marijuana, denunciato 33enne

MOGLIANO - Blitz dei carabinieri in un’abitazione di Mogliano, trovato e sequestrato oltre un chilo di marijuana, denunciato un 33enne del posto. Da qualche tempo i militari erano venuti a conoscenza della presenza di un giovane che nel proprio appartamento aveva realizzato una vera e propria coltivazione indoor di piante di marijuana: in due stanze sono state rinvenute piante in coltivazione ed infiorescenze essiccate ritenute verosimilmente pronte per la vendita. Le stanze sono risultate dotate di specifiche lampade per la coltivazione “indoor” e di strumenti idonei a rilevare e gestire la temperatura, l’umidità, l’aria e la luce, in modo da assicurare l’ambiente adatto alla crescita delle piante. L’operazione dei carabinieri si è conclusa con il sequestro di oltre un chilo di marijuana essiccata, 10 piante in coltivazione, due bilancini di precisione, dispositivi per la gestione dell’umidità e ventilazione, un igrometro digitale professionale e semi per piante di marijuana.

