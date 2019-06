Il muro di una casa inagibile cede e frana sulla strada vicina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MOGLIANO - I vigili del fuoco sono intervenuti ieri a Mogliano di Macerata in Contrada Santa Lucia per il crollo parziale di un’abitazione da tempo inagibile. Il muro cadendo ha invaso parte della strada Comunale. Per questo è stato interdetto il passaggio sia pedonale che veicolare anche per evitare pericoli a chi transitava da quelle parti. Non ci sono stati per fortuna feriti. I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto del crollo dalla sede centrale di Macerata con un’autopompa e cinque unità.