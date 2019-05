Maxi furto di scarpe in soli 3 minuti: ladri ripresi dalle telecamere

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MOGLIANO - Maxi furto di calzature nella storica azienda Rodo Firenze, in tre minuti spariscono oltre una decina di scatoloni pieni di scarpe artigianali, dei campioni: erano già stoccate e pronte per essere consegnate, ma i malviventi sono arrivati prima. Il furto, del valore di alcune decine di migliaia di euro, è stato messo a segno l’altra notte. Prima i malviventi – da chiarire se abbiano agito su commissione – hanno effettuato un sopralluogo. Poche ore dopo si sono messi in azione. Sapevano bene come muoversi e sono andati a colpo sicuro. Il raid notturno è stato immortalato dalle telecamere di videosorveglianza dell’azienda e ora i filmati sono al vaglio dei carabinieri.