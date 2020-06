Resta incastrata nel furgone ribaltato in strada: grave una donna di 45 anni

MOGLIANO - Un altro incidente serio nel maceratese, tra Mogliano e Loro Piceno: un furgoncino, guidato da una quarantacinquenne, si è ribaltato. La donna è stata tirata fuori dall'abitacolo del veicolo dai vigili del fuoco.

Per cause in corso di accertamento una quarantacinquenne di Macerata, al volante di un furgone della Dacia, ha perso il controllo. Il veicolo si è ribaltato. Immediatamente sul posto sono arrivati gli operatori sanitari della Croce Verde di Monte San Giusto e del 118 e i vigili del fuoco, che hanno estratto la conducente dall'abitacolo del furgone e sono rimasti sul posto anche per effettuare la messa in sicurezza del luogo dove è avvenuto l'incidente. Le condizioni della donna sono apparse fin da subito serie ed è stato necessario l'intervento dell'eliambulanza.

