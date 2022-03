MOGLIANO - Brutto frontale tra auto: i due conducenti feriti in codice rosso. È successo questa mattina intorno alle 8,30 in località Santa Croce nel Comune di Mogliano, dove si sono scontrate frontalemente due utlitarie. Nello schianto sono rimasti feriti entrambi i conducenti, classificati come codici rossi: uno è stato portato dall'eliambulanza all'ospedale regionale di Torrette, l'altro all'ospedale di Macerata.

