Lasciano la finestra aperta per il caldo. I ladri fanno razzia di gioielli e contante

MOGLIANO - Nella notte tra martedì e mercoledì ignoti, approfittando di una finestra lasciata aperta, verosimilmente per le alte temperature di questi giorni, si sono introdotti in un’abitazione a Mogliano. Rubati oggetti in oro e denaro per un valore di circa mille euro. Sull’accaduto indagano i militari della locale stazione. I carabinieri del Nucleo radiomobile della Compagnia di Macerata hanno invece denunciato alla procura una donna straniera di 40 anni per guida in stato di ebbrezza alcolica. Nella notte i militari si sono imbattuti in un piccolo incidente stradale. Sottoposta ad alcoltest, la donna aveva un tasso alcolico di gran lunga superiore alla soglia consentita. Per questo, nei suoi confronti, sono scattati il ritiro della patente e la denuncia all’autorità giudiziaria.