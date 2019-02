Colpo a segno in una casa, rubata una Audi Q3 mentre i proprietari dormono

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MOGLIANO - I ladri hanno messo a segno un colpo a Mogliano. Nel mirino è finita un’abitazione, dove hanno preso le chiavi di un’auto, con la quale sono fuggiti. Il raid è stato compiuto nella notte tra lunedì e martedì, intorno alle 3. I proprietari stavano dormendo e si sono accorti dell’accaduto solamente il giorno seguente.Il bottino è ingente visto che la vettura rubata è un’Audi Q3. Stando a quanto è stato possibile ricostruire, i banditi hanno manomesso il cancello automatico e poi, forzando la serratura del portone principale, si sono introdotti nella casa. Nell’abitazione hanno preso solo le chiavi della supercar, non si esclude quindi che sia un colpo mirato, studiato nei minimi particolari.Come detto il giorno seguente la famiglia si è accorta del furto e immediatamente ha dato l’allarme al 112. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno effettuato tutti gli accertamenti del caso. Sono in corso le indagini finalizzate a risalire agli autori del colpo. Come da prassi in questi casi saranno visionate le telecamere della videosorveglianza della zona. Come detto si pensa a una banda di specialisti in furti di supercar, gli accertamenti comunque proseguono a trecentosessanta gradi.