Col furgone rubato all'assalto del distributore ma i ladri perdono il bottino

MOGLIANO - Assalto al distributore di carburante. Malviventi sradicano una colonnina del self con un furgone rubato, ma nel tragitto perdono la refurtiva e scappano a mani vuote.È accaduto questa notte al distributore di carburante Ip che si trova in località Santa Caterina a Mogliano. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo operativo radiomobile della Compagnia di Macerata che ora sono impegnati nell’attività investigativa. Da quanto emerso la banda di criminali – si tratterebbe di tre persone – ha agito con i volti parzialmente coperti utilizzando come ariete un Fiat Ducato precedentemente rubato a Porto San Giorgio. Da lì, secondo gli inquirenti, sarebbero partiti alla volta di Mogliano, poi una volta raggiunto l’Ip hanno “caricato” il mezzo contro la colonnina del Self service fino a sradicarla. A quel punto hanno assicurato la colonnina al furgone e si sono allontanati di gran carriera. Durante la fuga, però la colonnina si è sganciata ed è finita a terra.