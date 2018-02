Cocktail, drink e droga per la movida: arrestata una coppia di baristi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MOGLIANO – Cocaina della movida, per ravvivare le lunghe serate invernali trascorse al bar del paese. Due giovani baristi sono stati arrestati per spaccio, sequestrati oltre 160 grammi di droga, tra hashish, marijuana e cocaina, trovata nella loro abitazione dai carabinieri.Non servivano soltanto cocktail e drink nelle serate di musica, i due giovani gestori arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, dai carabinieri della locale stazione, insieme ai colleghi del nucleo operativo di Macerata. Dentro la loro abitazione i militari hanno trovato un vero e proprio “bazar” della droga, già pronta e confezionata in dosi, durante la perquisizione sono saltati fuori 70 grammi di hashish, altrettanti di marijuana, ben 25 grammi di cocaina, che una volta venduti avrebbero fruttato all'incirca duemila euro sul mercato. I due giovani, lui di 24 anni e la compagna di 25, si trovano agli arresti domiciliari,