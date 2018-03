Cocaina, marijuana e hashish: chiuso il bar epicentro dello spaccio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MOGLIANO - Lo scorso mese di febbraio i carabinieri della stazione di Mogliano e quelli del Nucleo operativo della Compagnia di Macerata avevano arrestato una coppia che gestisce un bar, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari dell’Arma avevano loro sequestrato cocaina, hashish e marijuana. Erano state trovate anche modeste quantità di stupefacenti ad alcuni giovani che frequentavano il locale.Nell’occasione i carabinieri avevano verificato che le cessioni avvenivano proprio nel bar durante l’attività. Questo particolare ha indotto i militari a richiedere alla questura di Macerata un provvedimento di chiusura del locale di Mogliano, richiesta subito accolta. Nella mattinata di lunedì i carabinieri della stazione cittadina hanno notificato il provvedimento ai titolari. Ora il locale, per 15 giorni, dovrà tenere la saracinesca abbassata.I due giovani, lo scorso febbraio, erano stati arrestati per spaccio e vennero sequestrati oltre 160 grammi di droga, tra fumo, marijuana e cocaina, trovata nella loro abitazione. Un vero e proprio “bazar” dello sballo. Durante la perquisizione sono saltati fuori 70 grammi di hashish, altrettanti di marijuana e ben 25 grammi di cocaina, che una volta venduti avrebbero fruttato all’incirca duemila euro sul mercato.