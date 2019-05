«Messi, vieni a votare a Recanati» â€‹e l'Anagrafe gli invia la cartolina

di Chiara Marinelli

RECANATI - Leo Messi a Recanati? Forse sì se la Pulce, come viene soprannominato per via della sua statura il campione di calcio argentino, accetterà l’invito del sindaco uscente Francesco Fiordomo (non ricandidabile) e raggiungerà la città leopardiana per esercitare il suo diritto di voto. Recanati, che in questi giorni è in pieno clima elettorale, è la patria dei suoi avi: lì sono nati e vissuti Angelo Messi e Maria Latini, i nonni del padre del fuoriclasse argentino, originari di valle Cantalupo, oggi Montefiore di Recanati. E lui, che è cittadino italiano, oltre ad avere la cittadinanza spagnola, alla prossime elezioni comunali ha la possibilità di scegliere chi sarà il primo cittadino. Come lui anche il padre Jorge, manager della Pulce, e il fratello.