MACERATA Dopo il Mercatino francese Macerata “torna” in Italia e si prepara all’evento estivo che porterà nel capoluogo le bancarelle a tema Forte dei Marmi. A organizzare la kermesse l’associazione Commercianti del centro storico di Macerata, presiduta da Giuseppe Romano.

L’impegno

«L’associazione - dice il presidente - continua a distinguersi come protagonista nell'organizzazione di eventi di rilevanza nazionale, combinando abilmente aspetti sociali e di intrattenimento. Dopo il grande successo dei Mercatini francesi, che hanno visto la partecipazione di migliaia di persone grazie ai banchi di prodotti tipici, l'associazione è pronta a fare il bis con un evento altrettanto prestigioso: il Mercatino di Forte dei Marmi, previsto per domenica». L’evento, ideato e realizzato dall'associazione commercianti del centro storico, trasformerà il cuore della città con quaranta banchi dedicati a prodotti Made in Italy. «Un'opportunità unica per cittadini e visitatori di vivere il cuore della città, scoprendo e acquistando eccellenze italiane in un'atmosfera suggestiva e coinvolgente. Un aspetto di fondamentale importanza è che l'organizzazione dell'evento avviene a costo zero per la comunità maceratese. L'associazione commercianti del centro - rimarca Romano - non solo offre eventi di altissimo livello, ma contribuisce anche economicamente alla città. Come per il Mercatino Francese, i proventi delle affissioni e dell'occupazione del suolo pubblico saranno versati nelle casse comunali».

Gli eventi

Secondo il presidente, grazie all'associazione «Macerata può vantare eventi che non solo animano la città, ma che la posizionano come punto di riferimento nazionale per il commercio di qualità. È notevole evidenziare che, per la prima volta, il prestigioso e rinomato mercatino di Forte dei Marmi giunge sul versante Adriatico, e Macerata è stata scelta come l'unica città privilegiata per ospitare questo evento esclusivo. Un ringraziamento va al sindaco Sandro Parcaroli e a tutta l’amministrazione».