Maxi sequestro di lumachine di mare, non avevano le certificazioni sanitarie

PORTO RECANATI - Maxi sequestro di lumachine di mare. La locale guardia costiera blocca l'immissione sul mercato di cinque quintali circa di " nassarius mutabilis" (le tradizionali lumachine di mare) contenute in 22 sacchi all'interno di un furgone. Multato con due sanzioni amministrative per un importo complessivo pari a 3mila e 500 euro il conducente del mezzo. La maxi operazione è avvenuta un paio di giorni fa nell'ambito di controlli mirati a prevenire la commercializzazione abusiva di prodotto ittico. Secondo quanto rilevato il carico era sprovvisto di tutta la documentazione amministrativa e dei bolli sanitari che ne potessero attestare la salubrità e la lecita provenienza, così come previsto dalla normativa in materia.