Furto a casa di un anziano i tre ladri sono 17enni denunciati dai carabinieri

MACERATA - I carabinieri della stazione di Cingoli hanno denunciato alla procura dei minori tre giovani - tutti 17enni, residenti in città - per furto aggravato. Tutto è iniziato qualche giorno fa quando un anziano, conosciuto per essere piuttosto estroverso, si è presentato - come riportato nell’edizione di ieri - dai carabinieri per denunciare il furto di seimila euro rubati nella sua abitazione. Nel corso del sopralluogo i militari non hanno riscontrato alcuna effrazione; è così iniziata una serie di accertamenti per fare chiarezza sull’accaduto. Ed è stato scoperto che il derubato, forse ingenuamente, aveva mostrato in un bar il portafogli pieno di soldi. Alcuni ragazzini avevano assistito alla scena e una volta che il malcapitato aveva fatto rientro in casa, hanno suonato al suo campanello con il pretesto di rendersi utili nelle faccende domestiche. L’anziano, credendo all’autenticità del gesto di generosità, ha permesso al gruppetto di giovani di entrare in casa. Ma di pulire casa i “volontari” non ne avevano alcuna intenzione. Il loro scopo era quello di appropriarsi del denaro dell’anziano, e così hanno fatto. Mentre due di loro lo hanno distratto, il terzo ha tranquillamente gironzolato per casa trovando il tesoretto.I militari hanno ascoltato alcuni testimoni ed alla fine sono emersi i tre nomi. Messi alle strette, i tre ragazzini hanno ammesso le responsabilità. I militari hanno recuperato parte del denaro e il portafoglio con il bancomat, oggetti che erano stati abbandonati in un giardino pubblico.I carabinieri raccomandano sempre, soprattutto agli anziani, di prestare particolare attenzione e di contattare sempre il “112” anche al minimo sospetto. L’operazione, come detto, porta la firma dei militari della stazione di Cingoli, che dimostrando particolare acume investigativo sono risaliti in pochi giorni ai responsabili del furto ai danni dell’uomo.