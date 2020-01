Addio a Pierigè, aveva 53 anni, cordoglio nel mondo dell’artigianato e dello sport

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CINGOLI - Lutto nel mondo dell’e dello sport per la morte di, 53 anni, residente a Grottaccia, titolare di una impresa edile specializzata in costruzioni residenziali, nonché fondatore con un’altra decina di amici dell’Asd Grottaccia 2005, della quale è stato dirigente, sostenitore e sponsor. Lascia la moglie Donatella Fratoni, la figlia Camilla, la mamma Lina e la sorella Giuseppina. I funerali si terranno oggi alle ore 14.40 partendo dall’obitorio dell’ospedale di Cingoli per la chiesa Beata Vergine di Lourdes a Grottaccia, mentre la tumulazione avverrà al cimitero di Troviggiano.