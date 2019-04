Stroncato da un malore Un 52enne trovato morto da un parente nell’abitazione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MATELICA - Dramma nella mattinata di ieri a Matelica. Una domenica come tante altre è stata segnata da un lutto per una famiglia matelicese. Un uomo è stato trovato senza vita nella sua abitazione. La vittima, F. R., aveva 52 anni, compiuti lo scorso novembre, viveva da solo. A fare la drammatica scoperta è stato un parente che ieri mattina ha bussato più volte alla porta dell’abitazione ma l’uomo non ha risposto. Quando il parente è entrato si è trovato di fronte una scena agghiacciante: la vittima era stesa sul letto, senza vita. Inutile l'intervento del 118. Fatale un malore.