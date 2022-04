Accusa un malore mentre cena, imprenditore muore in ospedale dopo tre giorni

MATELICA - Lutto per la città di Matelica. Si è spento nella mattinata di ieri l’imprenditore matelicese Claudio Pittori, 57 anni, titolare dell’omonima ditta di onoranze funebri e di un negozio di fiori che gestiva insieme alla moglie nel cuore del quartiere di Regina Pacis.

Il matelicese è deceduto all’ospedale Profili di Fabriano dove si trovava ricoverato da lunedì sera, quando all’improvviso, durante la cena, ha avuto un malore che lo ha costretto a ricorrere alla chiamata del 118. Da lì le prime cure e il successivo trasporto in ospedale, poi l’improvviso aggravarsi delle sue condizioni nella mattinata di ieri, quando purtroppo è salito in cielo gettando nello sconforto famigliari, amici e l’intera cittadina di Matelica.

Lo conoscevano tutti Claudio Pittori, noto per la gestione della sua azienda funebre, ma anche e soprattutto per i suoi modi gentili e garbati; una persona solare che purtroppo se ne è andata troppo presto, proprio come il coetaneo Maurizio Cavallaro, dirigente scolastico camerte deceduto praticamente 24 ore prima di Pittori, sempre dopo un ricovero a seguito di un malore accusato tra domenica e lunedì.

Un’altra vita spezzata troppo presto che ha scosso di nuovo una comunità già fortemente provata emotivamente. Pittori lascia la moglie Valentina e i figli Sofia, Leonardo e Aurora, tutti più o meno coinvolti nelle imprese di famiglia che operano da anni nell’entroterra soprattutto nelle zone di Matelica, Esanatoglia, Cerreto d’Esi e Castelraimondo.

Da fissare la data della cerimonia funebre. La notizia della morte del noto imprenditore matelicese nella giornata di ieri si è immediatamente diffusa a macchia d’olio e tanti sono stati gli attestati di cordoglio pervenuti alla famiglia del 57enne in questo momento di grandissimo dolore. Una tragedia improvvisa, che ha lasciato tutti sotto choc.



