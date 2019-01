Tragedia nel cantiere del sisma: Khalid precipita e muore a 50 anni

di Sara Sabbatucci

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MATELICA - Tragico incidente sul lavoro nella mattinata di ieri a Matelica. La vittima è il cinquantenne Khalid Khalid, muratore, residente da tanti anni a Camerino, dove viveva nella frazione Seola Alta, insieme alla moglie e ai suoi due figli. L’uomo era originario del Kuwait. L’incidente è avvenuto intorno alle 9.30, in via Caio Arrio, in una palazzina lesionata dal terremoto dove da settimane erano iniziati i lavori di riparazione dei danni con rafforzamento dell’intero stabile.