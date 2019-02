Terzo furto in casa in pochi giorni: i ladri fuggono con mille euro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MATELICA - Furto nel pomeriggio di venerdì, intorno alle 17 alla periferia di Matelica, il bottino è di circa mille euro in contanti. E' il terzo episodio in pochi giorni, dopo il doppio colpo messo a segno in due diverse abitazioni di Matelica nei giorni scorsi, che ha fruttato un bottino di oltre seimila euro. Venerdì pomeriggio ignoti hanno atteso che i padroni di casa andassero fuori. Si sono introdotti nell'appartamento dopo aver forzato una porta-finestra al primo piano, rompendo il vetro. Una volta all'interno hanno avuto il tempo di mettere tutto sottosopra, alla ricerca dei soldi. Ne hanno trovati alcune centinaia nella borsa della padrona di casa, lasciata nell'abitazione ed in un cassetto, arraffando nel complesso, circa un migliaio di euro. Sull’accaduto indagano i carabinieri.