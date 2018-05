Un uomo si getta dal ponte nella notte e muore dopo un volo di dodici metri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MATELICA - Dramma nella notte a Matelica. Un uomo di 71 anni residente in viale Martiri della Libertà si è tolto la vita buttandosi dal ponte di San Rocco intorno alla mezzanotte. Immediati sono arrivati i soccorsi ma per l'uomo non c'era più nulla da fare. Il volo, di circa 12 metri, non gli ha lasciato scampo e il matelicese è morto sul colpo. L'uomo viveva da solo e alla base del folle gesto, che ha destato sconcerto in città, con molta probabilità, problemi legati alla depressione. Sul luogo del suicidio il 118, i vigili del fuoco e i carabinieri della stazione di Matelica.