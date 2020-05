Spesa al supermarket con le banconte false 50 euro: ragazzo incastrato dalla cassiera

MATELICA - Va a fare spesa con soldi falsi. Rintracciato e denunciato dai carabinieri. Aveva preso ciò che gli serviva dagli scaffali di un supermercato di Matelica, poi si era diretto alla cassa. Per pagare, però, alla cassiera avrebbe allungato una banconota da 50 euro. Ma il tempo di inserire il denaro nel rilevatore di banconote false che il dispositivo ha segnalato immediatamente la banconota rilevandola come contraffatta.

Il giovane è quindi andato via dal supermercato ignaro del fatto che qualcuno aveva subito segnalato l’episodio ai carabinieri. Il giovane è stato individuato immediatamente e sottoposto a perquisizione personale. Addosso i carabinieri gli hanno trovato altre quindici banconote false, anche quelle da 50 euro. A quel punto, come accade in questi casi, i militari hanno ritenuto necessario estendere la perquisizione anche all’abitazione del giovane. E lì gli uomini dell’Arma hanno trovato un’altra banconota falsa da 20 euro. I militari a quel punto hanno proceduto all’identificazione del ragazzo, si tratta di un romeno di 22 anni residente a Fabriano, nullafacente e già noto alle forze dell’ordine. È stato denunciato a piede libero per il reato di spendita di monete falsificate.

