Siringhe nel parco dove giocano i bimbi: «Servono le telecamere»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MATELICA - Sta destando forte preoccupazione tra la popolazione il ritrovamento di alcune siringhe nel quartiere Zefiro, in un’area verde che costeggia la strada, in prossimità della rotatoria che conduce alla strada delle Valche, dove giornalmente passeggiano bambini con i nonni e i genitori. A denunciare il fatto è stata una abitante della zona che mentre portava a passeggio il proprio cane ha visto a terra carte di siringhe, alcuni tappi di aghi infilzati nella terra e siringhe. Subito ha postato la foto sul suo profilo Facebook e nel giro di pochi minuti il post ha avuto molte condivisioni, facendo il giro del web, e ha scatenato le reazioni dei matelicesi. Molti genitori increduli ed allarmati davanti ad un fenomeno, quello del consumo di droghe da parte dei giovani, in continuo aumento, chiedono a gran voce al Comune l’installazione di nuove telecamere in zona, di ripulire l’area ed aumentare i controlli delle forze dell’ordine per la sicurezza e l’incolumità dei propri figli. L’area dove è stato fatto il ritrovamento non si trova in un punto nascosto ma è visibile perfettamente ed anche durante la notte rimane illuminata dai lampioni.