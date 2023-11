Scontro auto-motorino: ragazzo di 17 anni portato a Torrette con l'eliambulanza

MATELICA - Incidente oggi a Matelica, intorno alle 17. Per cause in corso di accertamento un’auto e un motorino si sono scontrati in via Manozzini. Il 17enne in sella al mezzo a due ruote è stato medicato dal 118 e trasportato in eliambulanza all’ospedale di Torrette. Non è in pericolo di vita. Sul luogo dell’incidente anche i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi di legge per ricostruire la dinamica dell’accaduto.