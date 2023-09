MATELICA - Due infortuni sul lavoro nel giro di due giorni. Ieri mattina l’allarme è scattato in una azienda agricola di Matelica, intorno alle 10. Un bracciante agricolo di origini straniere, di 35 anni, è stato travolto da alcuni pannelli. Per cause in corso di accertamento, al lavoratore si sono rovesciati addosso dei pannelli smontabili di alcune porte e ha perso i sensi. Subito sono stati avvertiti i soccorsi e sul posto sono arrivati i sanitari del 118, i carabinieri e gli ispettori dello Spsal dell’Ast, guidati dalla dottoressa Lucia Isolani.

APPROFONDIMENTI IL DRAMMA Monteprandone, incidente sul lavoro: ragazza di 26 anni rischia di perdere la mano. Tagliava il legno con un macchinario



Prestate le prime cure del caso al giovane, i sanitari hanno deciso per il trasporto in eliambulanza all’ospedale di Torrette ad Acnona. Il lavoratore ha riportato diversi traumi e una frattura all’anca destra ma non sarebbe in pericolo di vita. Un altro infortunio sul lavoro si è verificato martedì mattina, in una fabbrica di lavorazione del marmo a San Severino. Per cause in corso di accertamento, una operaia stava lavorando con una troncatrice quando il macchinario le ha amputato due dita della mano destra.



Le colleghe hanno subito accompagnato la lavoratrice al pronto soccorso dell’ospedale di San Severino e, dopo le prime cure, i medici hanno trasferito la donna all’ospedale di Torrette ad Ancona.