Ucciso da un male a 56 anni commerciante membro del comitato di quartiere

MATELICA - Il mondo del commercio ed il comitato quartiere Centro storico in lutto per l’improvvisa scomparsa di Roberto Battistoni. L’uomo era molto conosciuto a Matelica per aver gestito per diversi anni un supermercato e da tempo era un membro molto attivo del comitato di quartiere Centro storico. Attualmente lavorava come rappresentante dell’azienda agricola matelicese “Case Rosse”. Battistoni, 56 anni compiuti a giugno, era ricoverato all’ospedale di Jesi dove si era sottoposto a una serie di controlli approfonditi.Da qualche mese le sue condizioni di salute non erano buone ma nulla faceva presagire una fine così imminente ed inaspettata. Negli ultimi giorni le sue condizioni sono peggiorate improvvisamente e per l’uomo non c’è stato niente da fare. Una malattia rara, contro la quale stava combattendo, non gli ha lasciato scampo.La sua scomparsa ha lasciato la città di Matelica incredula; profondo dolore è stato espresso dal Comitato di quartiere che ha perso un prezioso collaboratore. Ieri il comitato si è unito al dolore della moglie Silvana e dei suoi genitori, Ottavio ed Ines.Nel primo pomeriggio di ieri la salma è giunta all’obitorio dell’ospedale di Matelica. Da lì partirà oggi per raggiungere, alle ore 16.30, la Cattedrale di Santa Maria dove avranno luogo i funerali.