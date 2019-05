Vede i ladri che escono dalla casa del vicino Li rincorre, loro si fermano e lo picchiano

di Sara Sabbatucci

MATELICA - Vede i ladri fuggire di corsa, li rincorre e cerca di fermarli ma i malviventi lo aggrediscono rompendogli il setto nasale. È successo a Matelica. I fatti risalgono alla tarda serata di sabato scorso, intorno alle 22.30, ma se n’è avuta notizia solo ieri. Quattro malviventi hanno messo a segno un furto in un appartamento al primo piano di un condominio in via Sabbatini, una zona periferica della città, nel cuore del quartiere di Regina Pacis.