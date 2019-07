Pauroso schianto in autostrada: â€‹miracolato l'ex sindaco Delpriori

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MATELICA – Brutto incidente ieri notteper l’ex sindaco di Matelica e attualmente consigliere comunale di opposizione Alessandro Delpriori. Fortunatamente solo tanto spavento e nessun graffio per lo storico dell’arte che stava viaggiando a bordo della sua Alfa Romeo Giulietta in A14. All’altezza dell’area di servizio Montefeltro Ovest nel territorio di Riccione, ha tamponato una Bmw Serie 1 a causa di un colpo di sonno. Una volta fermi a lato della carreggiata è poi arrivato un camion che ha travolto entrambe le vetture. Anche in questo caso solo per miracolo non è avvenuta una tragedia, in quanto sia Delpriori che l’altro uomo coinvolto non erano a bordo delle rispettive auto, ma a distanza di un paio di metri. «Non mi sono fatto nulla se non un livido per la cinta. Mi sono spaventato tantissimo, ma sto bene» ha spiegato.